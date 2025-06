Se la guerra Usa-Iran continuerà il coinvolgimento delle basi italiane è possibile

Se la tensione tra USA e Iran dovesse evolversi in conflitto aperto, le basi italiane potrebbero diventare protagonisti di un nuovo scenario internazionale. Immaginate il cielo sopra l’Iran popolarsi di velivoli americani decollanti da Aviano e Sigonella, trasformandosi in un punto nevralgico di questa crisi globale. Ma cosa significa tutto questo per l’Italia e la sua posizione nel delicato equilibrio internazionale? Scopriamolo insieme.

Immaginiamo, per un momento, che il cielo sopra l'Iran torni a popolarsi di minacce. Che il ruggito profondo dei bombardieri stealth americani – i temuti B-2 Spirit – non arrivi da un angolo remoto del Golfo Persico, ma da una pista italiana: quella della base di Aviano, nel cuore del Friuli Venezia Giulia. E che i Global Hawk, droni a lungo raggio capaci di osservare ogni angolo del territorio iraniano, decollino silenziosamente da Sigonella, in Sicilia, per scrutare dall'alto i bunker di Natanz o le caserme delle Guardie della Rivoluzione. È solo un'ipotesi, certo. Un esercizio di analisi geopolitica.

