Se il campo largo diventa minato, le ripercussioni sulla scena politica fiorentina e nazionale sono inevitabili. La crisi di Prato mette in discussione la stabilità del PD e la fiducia degli elettori, aprendo un dibattito acceso su trasparenza e integrità . Ora più che mai, è fondamentale capire se questa turbolenza rappresenti un punto di svolta o solo una tempesta passeggera. La partita politica si gioca anche su queste fragili fondamenta.

Firenze, 22 giugno 2025 – Il caso Prato è tutt’altro che risolto. La sindaca Ilaria Bugetti, accusata di corruzione, ha appena rassegnato le dimissioni e domani parlerà in tribunale con i magistrati. Il tempo ci dirà se siamo di fronte al niente o se le accuse saranno confermate. La questione politica invece segue dinamiche più rapide. Per il Partito Democratico è senz’altro un problema in vista delle elezioni regionali. Per varie ragioni, tra queste una delle più importanti è da ricercare nel rapporto con il M5S. Il partito di Beppe Conte al grido onestà -onestà -onestà era già sul punto di uscire dalla giunta pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it