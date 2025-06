Screening ginecologico gratuito alla Pinacoteca Francescana

Non perdete l’opportunità di prendervi cura della vostra salute in modo semplice e gratuito. Da domani alle 9, le prenotazioni online sul sito del Gas aprono le porte allo screening ginecologico organizzato dal Gruppo amici per lo sport alla Pinacoteca Francescana. Venerdì 27 e sabato 28 giugno, dedicate qualche ora alla prevenzione e al benessere femminile: la vostra salute merita attenzione e prevenzione!

Da domani, alle 9, saranno aperte le prenotazioni online (sul sito del Gas) per lo screening ginecologico gratuito, organizzato dal Gruppo amici per lo sport per venerdì 27 e sabato 28 giugno (9-13 e 15-18.30) alla Pinacoteca francescana. L'iniziativa 'Chi dice donna dice prevenzione', presentata ieri, è patrocinata da Consiglio regionale, Azienda ospedaliera universitaria delle Marche, Univpm, Ast Ancona, Comune di Falconara, associazione Loto e Litl. Lo screening mira a sensibilizzare e prevenire malattie ginecologiche, rivolgendosi alle donne tra 18 e 60 anni che vorranno partecipare. La supervisione scientifica è affidata al professor Andrea Ciavattini, direttore della Clinica di Ginecologia e Ostetricia del Salesi.

