Un colpo di scena scuote la Serie A: l'addio di un big può rivoluzionare gli equilibri del campionato e del mercato del Napoli. Con il calciomercato estivo che entra nel vivo, le trattative più calde promettono sorprese e cambiamenti inaspettati. Tra conferme e nuovi scenari, le prossime settimane saranno decisive per definire i protagonisti della stagione. Il futuro del Napoli potrebbe dipendere da scelte che vanno oltre i confini italiani, lasciando tutti con il fiato sospeso.

La possibile partenza di un big del campionato di Serie A potrebbe cambiare gli equilibri di questa sessione di mercato del Napoli. Il calciomercato estivo entra nel vivo con trattative che stanno modificando gli equilibri di molte squadre di Serie A. Tra conferme e possibili sorprese, le prossime settimane saranno decisive per definire molte operazioni di mercato. Theo Hernandez all’Al Hilal: ripercussioni sulla trattativa Musah. Theo Hernandez potrebbe presto lasciare il Milan per trasferirsi all’Al Hilal, club di punta della Saudi Pro League. A confermare la trattativa è il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha riportato come l’accordo tra il Milan e il club saudita sia ormai in fase avanzata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Scossone in Serie A: il big verso l’Arabia, il colpo di scena può ripercuotersi sul Napoli

