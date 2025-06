Scopri Castiglioni | prima uscita mercoledì 25 giugno

Preparati a scoprire le meraviglie di Castiglioni con “Scopri Castiglioni”, l’evento che anima le notti estive del territorio. Il primo appuntamento, in programma mercoledì 25 giugno, ti condurrà alla scoperta della splendida Chiesa di Sant’Agostino, simbolo di storia e arte recentemente restaurato. Non perdere questa occasione di vivere un’esperienza unica tra cultura e tradizione, perché il patrimonio di Castiglioni aspetta solo di essere esplorato.

Arezzo, 22 giugno 2025 – . Alla scoperta della Chiesa di Sant’Agostino. Ritorna “Scopri Castiglioni”, l’iniziativa che anima le notti castiglionesi alla scoperta del territorio e delle sue bellezze storico-artistich e. Il primo appuntamento della stagione è in programma mercoledì 25 giugno e la meta da “scoprire” sarà la Chiesa di Sant’Agostino recentemente restaurata. Edoardo Bidini (nella foto), guida turistica certificata dalla regione Toscana, è l’ideatore del progetto nato nel 2017 e che vede il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Scopri Castiglioni”: prima uscita mercoledì 25 giugno

Colleferro. Tutto pronto per la “Summer Beer 2025” in programma da Mercoledì 25 a Domenica 29 Giugno - Colleferro si prepara a vivere un’estate all’insegna del divertimento e delle birre artigianali con la Summer Beer 2025, in programma dal 25 al 29 giugno.

Oroscopo del mese di Giugno 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Scopri cosa prevede Artemide - Scopri cosa riserva l'oroscopo di giugno 2025 per i dodici segni zodiacali, da Ariete a Pesci. Questo mese, Artemide ti guiderà attraverso opportunità e sfide, invitandoti a riscrivere il tuo cammino con fiducia e determinazione.

#Maturità2025: la notte più attesa è su Radio 24! Martedì 17 giugno, dalle 20:45, #LaNottePrimaDegliEsami con Federico Taddia, Carolina de' Castiglioni, musica live e super ospiti. Partecipa in diretta: 800.24.00.24 | 3492386666 Scopri di più: https://tin Vai su X

Giovedì 19 giugno ore 18 Casa della Memoria via Confalonieri 14 MI INGRESSO LIBERO I valori della Resistenza: da Castiglioni al giorno d'oggi. Casa della Memoria propone una serata con l’obiettivo di avviare un confronto intergenerazionale sul significat Vai su Facebook

