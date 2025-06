Scontro auto-moto centauro in codice rosso al San Pio

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio nel Rione Ferrovia, dove un centauro di 30 anni è stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale San Pio dopo uno scontro violento con una Renault Clio. Fortunatamente, indossava il casco che ha contribuito a ridurre le conseguenze. La scena è stata impressionante e le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulla sua condizione.

E' stato ricoverato in codice rosso all'Ospedale San Pio un 30enne che questo pomeriggio, verso le 16.30, mentre percorreva a bordo della sua moto via Grimoaldo Re nel Rione Ferrovia ha impattato contro una Renault Clio all'altezza dell'incrocio con via Fatebenfratelli. Lo scontro è stato molto violento. Ad avere la peggio il centauro che fortunatamente indossava il casco che ha attenuato almeno in parte le conseguenze del sinistro. Sul posto sono prontamente intervenuti sanitari del 118. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto serie anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

