Scontro alla Felina due motociclisti all' ospedale

Un incidente spettacolare si è verificato sulla via Emilia a Felina, alle porte di Fiorenzuola, coinvolgendo due motociclisti e un'auto. Poco dopo mezzogiorno di domenica 22 giugno, una collisione ha provocato tre feriti, tra cui i due motociclisti. La scena, ancora sotto shock, ha mobilitato i soccorsi e lasciato la comunità in attesa di chiarimenti. La dinamica dell'incidente si sta ancora ricostruendo, ma la sicurezza stradale resta una priorità.

È di tre feriti - di cui due motociclisti - il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla via Emilia in località Felina, alle porte di Fiorenzuola, nella tarda mattinata di domenica 22 giugno. Poco dopo mezzogiorno una moto con a bordo un uomo e una donna si è scontrata con un'auto guidata.

