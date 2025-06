Scomode verità all’Arena Teatro Tor Bella Monaca il 25 giugno

Il 25 giugno, l’Arena Teatro Tor Bella Monaca si trasformerà in un palcoscenico di riflessione e coraggio con "Scomode verità", l’intensa trasposizione teatrale dell’ultimo libro di Alessandro di Battista. Uno spettacolo che sfida le coscienze, narrando con crudo realismo i massacri in nome della civiltà, ma che conclude con un potente messaggio di speranza e azione. Un appuntamento imperdibile per chi desidera confrontarsi con le verità scomode della nostra storia.

Lo spettacolo, trasposizione teatrale dell'ultimo libro di Alessandro di Battista, è un racconto crudo, coraggioso e militante sui massacri commessi in nome della civiltà. È un monologo che si conclude con un messaggio di speranza, azione e partecipazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Scomode verità all’Arena Teatro Tor Bella Monaca il 25 giugno

In questa notizia si parla di: scomode - verità - arena - teatro

Pace, disarmo, dignità. Il manifesto di Papa Leone XIV per «sradicare la guerra». Ma sulla famiglia «dirò verità scomode» - Nel suo primo discorso programmatico, Papa Leone XIV ha delineato un manifesto audace per la pace, il disarmo e la dignità umana, proponendo un impegno deciso per sradicare la guerra.

UNO SPETTACOLO ITALIANO – Niccolò Fettarappa & Nicola Borghesi Teatro 9 Giugno – ore 21:30 Piazzale Re Astolfo, Arena Aimag // Carpi (Mo) ? Biglietti: dice.fm/event/m9x8q3 Due dei più brillanti autori e performer della nuova scena teatrale it Vai su Facebook

Roma | Scomode Verità - Tor Bella Monaca Teatro Festival; 'Scamode Verità' in scena a Roma: riflessione e teatro all'Arena Tor Bella Monaca; Weekend al cinema, le proposte. L’arena estiva apre con Emilia Perez. Al Pecci spazio a David Lynch.