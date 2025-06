Scivola mentre è in arrampicata e resta appeso nel vuoto alla corda | muore l'istruttore Giuseppe Tararan

Una tragedia ha scosso le Pale di San Martino: l’istruttore Giuseppe Tararan, 64 anni, è deceduto dopo un incidente durante un’ascensione sulla Cima dei Lastei. Mentre affrontava la parete, ha perso l’aderenza e scivolato nel vuoto, rimanendo sospeso sulla corda. Un destino crudele che ricorda quanto l’avventura in montagna richieda attenzione e rispetto. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda.

Un uomo di 64 anni è morto precipitando per 30 metri mentre era impegnato in una arrampicata da primo di cordata sulla Cima dei Lastei, sulle Pale di San Martino in Trentino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arrampicata - scivola - resta - appeso

Alpinista scivola per 30 metri durante l'arrampicata, resta legato agli amici che chiamano i soccorsi: morto un 64enne - Tragedia sulle Dolomiti: un alpinista di 64 anni è precipitato per 30 metri durante un’ascensione a Pale di San Martino, restando legato agli amici che hanno chiamato i soccorsi.

Scivola mentre è in arrampicata e resta appeso nel vuoto alla corda: muore l'istruttore Giuseppe Tararan; Giuseppe Tararan scivola per 30 metri durante l'arrampicata, gli amici cercano di tenerlo legato ma l'alpinist; Pale di San Martino, scivola in parete e resta appeso nel vuoto: muore così Giuseppe Tararan, istruttore esperto del Cai veneto.

Scivola mentre è in arrampicata e resta appeso nel vuoto alla corda: muore l’istruttore Giuseppe Tararan - Un uomo di 64 anni è morto precipitando per 30 metri mentre era impegnato in una arrampicata da primo di cordata sulla Cima dei Lastei, sulle Pale di ... Secondo fanpage.it

Pale di San Martino, scivola in parete e resta appeso nel vuoto: muore così Giuseppe Tararan, istruttore esperto del Cai veneto - L'incidente è avvenuto nei pressi di Cima Lastei, nell'area di San Martino di Castrozza. Si legge su informazione.it