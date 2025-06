Scippa una turista all' alba e scappa | arrestato 26enne

Una notte di paura si è conclusa con l’arresto di un 26enne marocchino, accusato di aver scippato una turista all’alba. L’episodio, avvenuto in pochi minuti, ha visto le forze dell’ordine intervenire tempestivamente, garantendo sicurezza e giustizia. La rapidità degli agenti ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta quanto siano fondamentali la vigilanza e la prontezza. Un esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza.

L'ha puntata mentre camminava, si è avvicinato e le ha strappato la borsetta. Arrestato un uomo di 26 anni, cittadino marocchino con precedenti e irregolare in Italia. L'accusa è di furto con strappo. La chiamata Gli agenti di polizia dell'Upg sono intervenuto una ventina di minuti prima.

