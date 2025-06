Scioa l’Africa di Arthur Rimbaud | l’amicizia e l’avventura rappresentano il valore della vita umana

Immergersi nel cuore dell’Africa attraverso le parole di Arthur Rimbaud significa scoprire un mondo di avventura, amicizia e valori umani profondi. Questo continente affascinante, ricco di meraviglie naturali e sfide immense, ha lasciato un’impronta indelebile nel poeta, che ne racconta in modo autentico e coinvolgente. “Scioa, l’Africa di Arthur Rimbaud” ci invita a vivere un viaggio tra emozioni e scoperte che cambiano per sempre chi si avventura in questa terra misteriosa.

L'Africa è sempre stato un continente affascinante per le popolazioni europee, che in passato l'hanno esplorata per la sua ricchezza di risorse e per le sue bellezze naturali. Nonostante ciò, sopravvivere nel continente africano non è una passeggiata, anche se distaccarsene emotivamente dopo averlo osservato risulta quasi impossibile. Il libro "Scioa, l'africa di Arthur Rimbaud" pubblicato da Magog edizioni contiene le lettere dell' poeta maledetto francese e del suo compagno di viaggio Jules Borrelli. Entrambi avevano subito il fascino dell'Africa e avevano deciso di imbarcarsi per cercare fortuna.

