Scienziati e imprese tracciano la rotta all’evento NQSTI

Scienziati e imprese si confrontano per delineare il futuro delle tecnologie quantistiche, protagoniste di una rivoluzione industriale imminente. Durante l’evento NQSTI al CNR di Pozzuoli, è emersa con chiarezza una visione condivisa: l’applicazione della fisica quantistica cambierà radicalmente i modelli produttivi e di innovazione. Un momento cruciale per tracciare la rotta verso un domani in cui le potenzialità del quantum trasformeranno ogni settore, aprendo nuove sfide e opportunità .

Le tecnologie quantistiche protagoniste del futuro industriale: scienziati e imprese tracciano la rotta all'evento NQSTI. "L'utilizzo della fisica quantistica nel settore industriale sarà dirompente." È questa la visione condivisa dagli imprenditori e ricercatori che oggi si sono riuniti presso la sede del CNR di Pozzuoli per l'evento "Il futuro delle tecnologie quantistiche tra scienza e

