Schizzano in alto il premi delle assicurazioni per le moto in Romagna | aumenti sopra al 12% in provincia

mercato assicurativo nel territorio. I premi delle polizze moto sono schizzati in alto, con aumenti superiori al 12% in alcune province della Romagna. Questa escalation rende ancora piĂą urgente valutare attentamente le opzioni disponibili, per garantire una copertura adeguata senza svuotare il portafoglio. Scopri come affrontare questa tendenza e risparmiare sulla tua assicurazione moto.

Aumentano i costi assicurativi per i motocicli in tutta la Regione, con crescite importanti soprattutto nelle citĂ Ă romagnole. A dirlo è un'indagine di Segugio.it, portale di comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito, che ha analizzato l’andamento del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Schizzano in alto il premi delle assicurazioni per le moto in Romagna: aumenti sopra al 12% in provincia

Assicurazioni auto: nel Lazio le tariffe schizzano verso l'alto - Aumentano in particolare nelle province di Frosinone, Latina e Viterbo, per le compagnie dipende dall'aumento del numero degli incidenti Aumenti consistenti per le assicurazioni auto nel Lazio ... Secondo rainews.it

Le assicurazioni in Italia costano di più, il confronto con l’Europa - Nel nostro Paese i premi per le assicurazioni, di ogni tipo, sono tendenzialmente più alti che nel resto dei Paesi europei, con simili economie come Francia e Germania ... Lo riporta quifinanza.it