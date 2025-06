Schianto tra un'auto e una moto a Cornegliano Laudense | morto un 64enne

Un tragico incidente questa mattina a Cornegliano Laudense, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita in uno scontro tra auto e moto. La dinamica dell’incidente è ancora in corso d’indagine, mentre la donna che viaggiava con lui fortunatamente si trova fuori pericolo. Un atroce promemoria dell’importanza della prudenza sulla strada: continueremo a seguirne gli sviluppi.

