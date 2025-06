Schianto tra auto e moto a due passi dal casello autostradale

Un drammatico incidente tra auto e moto si è verificato questa mattina a Capua, poco distante dal casello autostradale, suscitando preoccupazione tra i residenti. L’impatto violento ha coinvolto due veicoli, lasciando il bilancio ancora da chiarire e la strada temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso. La scena, carica di tensione e incertezza, ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia una priorità assoluta.

Un grave incidente stradale si è verificato in mattinata in via Galatina a Capua, al confine con Santa Maria Capua Vetere e non distante dal casello autostradale. Nell’impatto sono rimaste coinvolte un’auto ed una motocicletta. L’urto è stato molto violento. Entrambi i mezzi sono stati. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Schianto tra auto e moto a due passi dal casello autostradale

In questa notizia si parla di: auto - casello - autostradale - schianto

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

TRAGEDIA IN A22. 1 MORTO E 5 FERITI Tragedia all’alba di questa mattina lungo la A22 nei pressi del casello autostradale di Bolzano Sud. Due auto si sono scontrate frontalmente e il bilancio è di un morto e 5 persone gravemente ferite. Stando alle prime i Vai su Facebook

Schianto tra auto e moto a due passi dal casello autostradale; Auto contromano sull’A22, terribile lo scontro: un morto e cinque feriti; Autostrada A12, si schianta con l'auto contro il casello di Livorno.

Incidente frontale in autostrada: tre persone incastrate, traffico in tilt nei pressi del casello - Schianto frontale all'ingresso dell'autostrada di Latisana: in tre rimangono incastrati. Come scrive msn.com

Veicolo contromano provoca un frontale devastante: coinvolti anche tre bambini - Dramma sull'autostrada del Brennero a Bolzano: ricostruita la prima dinamica dello spaventoso incidente stradale ... Si legge su notizie.it