Schianto sulla Statale del Brennero morto un motociclista

Tragedia sulla Statale del Brennero: un motociclista di 41 anni, originario di Viadana, ha perso la vita in un incidente che ha lasciato sgomenta la comunità. L’incidente, avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di Ala, coinvolge altri due motociclisti e le cause sono ancora in fase di indagine. La perdita di questa giovane vita ci ricorda quanto sia fragile il confine tra libertà e pericolo su due ruote.

È un mantovano di 41 anni, originario di Viadana, la vittima del terribile incidente avvenuto ieri, sabato 21 giugno, sulla Statale del Brennero nei pressi di Ala. Nell'impatto, le cui dinamiche e responsabilità sono ancora in fase di accertamento, è rimasto ferito anche l'altro centauro che era.

