Schianto in A4 dall' auto scappano cani e gatti | l' appello dell' associazione triestina

Un terribile schianto sull'autostrada a Trieste lascia dietro di sé non solo danni materiali, ma anche animali smarriti e spaventati. Due auto coinvolte e, al volante di uno dei veicoli, un membro dell'associazione "Zampa nel cuore - Sezione Nordest" che ora lancia un appello urgente: aiutateci a rintracciare cani e gatti scappati, vittime di un incidente che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. È un momento cruciale, e ogni segnalazione può fare la differenza.

Due auto si schiantano in autostrada e, al volante di uno dei due mezzi, c'è un driver dell'associazione animalista "Zampa nel cuore- Sezione Nordest" con sede a Trieste. Dopo l'impatto, dall'auto scappano due cani e due gatti. È successo nel primo pomeriggio di oggi all'altezza del chilometro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Schianto in A4, dall'auto scappano cani e gatti: l'appello dell'associazione triestina

In questa notizia si parla di: auto - scappano - cani - gatti

Incidente in A4, due cani e due gatti scappano dall'auto: «Aiutateci a trovarli» - Nelle strade di questa calda domenica 22 giugno, una drammatica scena si è svolta: due cani e due gatti sono scappati da un’auto coinvolta in un incidente sull’A4.

Ladri in casa di Arnautovic: feriscono un vigilante e scappano senza bottino. Disavventura per l’attaccante, che però non era in casa Tentato furto ieri sera nella villa del calciatore Marko Arnautovic, a Cantù - in provincia di Como - nella zona residenziale d Vai su Facebook

Incidente in A4, due cani e due gatti scappano dall'auto: «Aiutateci a trovarli»; Incidente in A4, schianto tra due auto. Nella macchina anche 6 cani e gatti, quattro sono in fuga. L'appello:; Incidente in A4, due cani e due gatti scappano dall'auto: 'Aiutateci a trovarli'.

Incidente in A4, due cani e due gatti scappano dall'auto: «Aiutateci a trovarli» - Sezione Nordest": l'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 22 giugno al confine tra San Stino di Livenza e Cessalto lungo l'A4 in direzion ... Secondo veneziatoday.it

La Mia Auto: tutte - per i gatti è consigliabile inoltre disporre una traversina assorbente per un'eventuale "scappata". Da gazzetta.it