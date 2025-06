Schianto con la moto precipita nel dirupo | morto sul colpo

Un tragico incidente scuote le strade bresciane: un uomo di 55 anni ha perso la vita in un violento schianto in moto lungo il Sentiero dei Laghi, precipitando nel dirupo. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma la scena è stata a lungo devastante. La sicurezza sulle strade rimane una priorità , ricordandoci di prestare sempre massima attenzione e prudenza durante ogni viaggio.

Tragedia sulle strade bresciane. Nella tarda mattina di oggi, domenica 22 giugno, un uomo di 55 ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo il "Sentiero dei Laghi", strada sterrata che collega il passo del Maniva al Crocedomini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Schianto con la moto, precipita nel dirupo: morto sul colpo

In questa notizia si parla di: schianto - moto - precipita - dirupo

Schianto in moto sul valico: 26enne soccorso con Pegaso - Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto una moto a Stia, lungo la SP 556, intorno alle 12:55. Un giovane di 26 anni è rimasto ferito e soccorso con l'elisoccorso Pegaso.

Tragedia a Montaldo di Mondovì: auto precipita da un dirupo Una donna è morta, un'altra ferita lievemente. Indagini in corso sulle cause dell’incidente. Vai su Facebook

Schianto con la moto, precipita nel dirupo: morto sul colpo; PRECIPITA CON LA MOTO IN UN DIRUPO a Corigliano-Rossano: è grave; Motociclista precipita in un burrone a Pieve del Grappa, salvo per miracolo.

La moto esce di strada e precipita in un dirupo: morti due ragazzi di 22 e 24 anni - Tragedia in Alto Adige dove due ragazzi sono morti dopo un brutto incidente a bordo di una moto Kawasaki. Scrive corriereadriatico.it

La moto esce di strada e precipita in un dirupo: morti due ragazzi di 22 e 24 anni - La moto è uscita di strada per cause ancora non chiarite mentre percorreva la statale della Mendola, precipitando in un dirupo. Segnala leggo.it