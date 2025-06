schianto auto moto nel violento impatto muore un centauro di 37 anni

Un violento scontro tra auto e moto si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica lungo via Dismano, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico: un centauro di 37 anni ha perso la vita. La tragica collisione, avvenuta con una Audi A1 condotta da una donna di 60 anni, ha sconvolto la comunità e sottolinea ancora una volta l'importanza di rispettare le regole della strada per prevenire tragedie simili.

Un drammatico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo via Dismano. A farne le spese è stato un motociclista di 37 anni, residente in provincia di Ravenna. Lo schianto con una Audi A1, condotta da una donna di 60 anni è stato fatale per l'uomo, che è stato disarcionato dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it