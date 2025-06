Schianto auto-moto nel violento impatto muore un centauro di 36 anni

Un terribile incidente lungo via Dismano ha spezzato la vita di Luca Cuscianna, un giovane centauro di 36 anni originario di Matera. La violenza dello scontro tra la moto e un’auto condotta da una donna di 60 anni ha lasciato la comunità sgomenta, ricordando quanto siano fragili i momenti di leggerezza sulla strada. L'incidente ci ricorda l'importanza della prudenza e della sicurezza alla guida, elementi imprescindibili per prevenire tragedie come questa.

Un drammatico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo via Dismano. A farne le spese è stato un motociclista residente ad Alfonsine. La vittima si chiamava Luca Cuscianna, 36 anni, originario di Matera. Lo schianto con una Audi A1, condotta da una donna di 60 anni è stato.

