Scherma storica bella sfida fra 48 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni da tre regioni

Domenica scorsa, Urbania si è accesa con il fermento della scherma storica, una sfida vibrante tra 48 giovani talenti provenienti da Marche, Emilia-Romagna e Lombardia. La seconda tappa del campionato ASC under16, organizzata dalla ASD Sala d’Arme Aquila Gladiatrix, ha visto i giovani atleti dare vita a battaglie avvincenti e spettacolari. Dopo intense sfide, Eduardo Painelli si è distinto, conquistando il podio e confermando il suo talento straordinario.

Domenica scorsa a Urbania si è tenuta la seconda tappa del campionato di scherma storica ASC, categoria under16, organizzata dalla ASD Sala d'Arme Aquila Gladiatrix. La gara ha coinvolto atleti tra gli 11 e i 15 anni provenienti da diverse associazioni sportive di Marche, Emilia-Romagna e Lombardia. Dopo numerosi assalti, ben 48 tra gironi ed eliminazioni dirette, ha prevalso sugli avversari Eduardo Painelli, che è salito sul gradino più alto del podio dopo aver vinto la finale contro la sua compagna di squadra, Ines Pigna, entrambi di Urbania. Si sono posizionati poi terzi pari merito Elisa Righi di Fermignano e Alessio Cremonesidi Bologna.

