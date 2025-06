Scerni | al via i lavori di risanamento idrogeologico in via Rossini

A Scerni prende il via un importante progetto di sicurezza e tutela del territorio. I lavori di risanamento idrogeologico in via Rossini, dal valore superiore a 350 mila euro e finanziati dal Ministero, promettono di rafforzare la resilienza del versante sud-est e di proteggere la comunità. Un intervento strategico che garantisce un futuro più sicuro e sostenibile per tutti i cittadini di Scerni.

Sono ufficialmente partiti a Scerni i lavori pubblici di completamento e risanamento idrogeologico del versante sud-est, in corrispondenza dell’area compresa tra il centro abitato e via Rossini. L'intervento, dal valore complessivo superiore a 350 mila euro, è interamente finanziato dal Ministero. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Scerni: al via i lavori di risanamento idrogeologico in via Rossini

Dissesto idrogeologico: ultimati i lavori a Scerni, nasce una nuova strada di collegamento [FOTO] - A Scerni si è concluso un importante intervento di consolidamento del versante sud, del valore di 700 mila euro, volto a contrastare il dissesto idrogeologico.

