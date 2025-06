Scelto il nuovo collaboratore tecnico di Auteri | è un beneventano doc

Il Benevento punta forte sul talento locale: Vincenzo Iannuzzi, stimato beneventano, si avvicina a diventare il nuovo collaboratore tecnico dello staff di Auteri. Mentre si attende l’ufficialità del rinnovo dell’allenatore, il club continua a costruire la propria squadra di fiducia con un occhio di riguardo alle eccellenze del territorio. La notizia promette di portare nuova energia e competenza alla formazione sannita, confermando l’importanza dei legami con la comunità locale.

Inizia a delinearsi l'organigramma dello staff tecnico del Benevento. In attesa dell'ufficializzazione del rinnovo del contratto con mister Auteri, in scadenza il 30 giugno, il beneventano Vincenzo Iannuzzi è ad un passo dal ricoprire il ruolo di collaboratore tecnico. Nei giorni scorsi il suo nome e quello di Michele Galasso, anche lui sannita, erano stati indicati come principali favoriti ma alla fine a spuntarla è stato Iannuzzi, 42 anni e numerose esperienze nel calcio giovanile e non solo. Dalla sua anche una collaborazione con Auteri quando don Tano era a Pescara e tanta voglia di giocarsi al meglio le proprie carte per contribuire al rilancio della Strega.