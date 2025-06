Scelgo Arezzo e Con Arezzo incontrano i cittadini di Staggiano | al centro il tema dei rifiuti

Arezzo si anima di slancio civico con l'incontro tra "Scelgo Arezzo" e i cittadini di Staggiano, dedicato a un tema cruciale: la gestione dei rifiuti. Questo ciclo di incontri pubblici rappresenta un’opportunità preziosa per ascoltare le voci delle frazioni e rafforzare una governance più vicina alle esigenze dei territori. Domani, al Circolo Arci di Staggiano, si apre un dialogo fondamentale per costruire insieme un futuro più sostenibile e partecipato.

Arezzo, 22 giugno 2025 – Prosegue il ciclo di incontri pubblici promosso da Scelgo Arezzo e Lista Civica delle Frazioni - Con Arezzo per ascoltare le esigenze dei cittadini delle frazioni e costruire una governance più vicina ai territori. Il prossimo appuntamento è in programma domani, lunedì 23 giugno, al Circolo Arci di Staggiano e sarà dedicato in particolare al tema della gestione dei rifiuti, una questione sempre più sentita e al centro di numerose segnalazioni e criticità. Nel corso della serata si parlerà anche di innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio, raccogliendo idee e proposte concrete per migliorare la qualità della vita nelle frazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scelgo Arezzo e Con Arezzo incontrano i cittadini di Staggiano: al centro il tema dei rifiuti

