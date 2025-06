Scavalca per tentare di entrare in discoteca e vola di sotto

Una notte movimentata tra divertimento e imprevisti quella che si è vissuta tra il sabato e la domenica nel cuore della città. Tra tentativi di scavalcare le barriere e incidenti improvvisi, i soccorritori del 118 sono intervenuti per aiutare un giovane di 22 anni precipitato dalla balaustra di corso Italia. Un episodio che ricorda quanto sia importante la sicurezza anche nei momenti di svago, e ci invita a riflettere sui rischi legati all’alcol e all’imprudenza.

Tra un ubriaco e l'altro, nel corso della notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 i mezzi del 118 si sono trovati a soccorrere anche un giovane di 22 anni, precipitato dalla balaustra di corso Italia. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 2.30 e sul posto sono intervenuti vigili del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Scavalca per tentare di entrare in discoteca e vola di sotto

