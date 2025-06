Scatta l’allerta terrorismo | in Italia 29mila potenziali bersagli controlli intensificati in Vaticano

In un clima di crescente tensione internazionale, l’Italia ha innalzato il livello di allerta terrorismo, identificando 29mila potenziali bersagli, tra cui numerosi obiettivi sensibili e interessi strategici statunitensi e israeliani. Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, guidato dal ministro Piantedosi, ha deciso di intensificare controlli e attività di prevenzione, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza nel nostro Paese e nel Vaticano. La vigilanza resta alta, perché la tutela dei cittadini è una priorità assoluta.

“Massima allerta sugli obiettivi ritenuti sensibili” in Italia, compreso “un migliaio che riguardano interessi statunitensi e israeliani”: lo ha deciso il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che dopo l’operazione militare Usa in Iran ha disposto il potenziamento delle attivita’ di prevenzione e analisi dei rischi per la sicurezza interna, con particolare attenzione alle misure di contrasto al terrorismo. Vertice al Viminale: è allerta terrorismo. Il Comitato ha visto la partecipazione delle Forze dell’ordine, delle agenzie di intelligence e delle strutture preposte alla cybersicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scatta l’allerta terrorismo: in Italia 29mila potenziali bersagli, controlli intensificati in Vaticano

In questa notizia si parla di: allerta - italia - scatta - terrorismo

Maltempo, scatta l'allerta gialla in Italia. Piogge da Nord a Sud: quali sono le regioni più a rischio. Il bollettino - Il maltempo si intensifica su tutta Italia, con l’allerta gialla che interessa varie regioni. Piogge diffuse da Nord a Sud, in particolare nel centro-nord, provocano criticità e disagi.

E precisa: «Gli Usa possono utilizzarle soltanto dopo l’autorizzazione del governo italiano» Vai su Facebook

Scatta l’allerta terrorismo: in Italia 29mila potenziali bersagli, controlli intensificati in Vaticano; Gli Usa alzano l’allerta in Italia: rischio terrorismo; Terrorismo, scatta l'allerta: i piani del Viminale per i mercatini di Natale e concerti. Roma e Giubileo sorvegliati speciali.

Allerta terrorismo in Italia, 29 mila obiettivi vigilati - "Il martello di mezzanotte", l'azione degli Stati Uniti contro i siti nucleari in Iran, ha fatto impennare, in un effetto domino su scala mondiale, i livelli di allarme anche in Italia. Riporta ansa.it

Allerta terrorismo in Italia, 29 mila obiettivi vigilati. Riposizionati anche i militari all'estero - I militari italiani impegnati nei teatri operativi all’estero sono stati riposizionati alla luce del conflitto in Medio Oriente e dell’intervento militare in Iran. Scrive msn.com