Scatta il restyling energetico alla casa comunale di via Manara

Inizia il rivoluzionario restyling energetico della casa comunale di via Manara a San Biagio. Con un investimento di 2,75 milioni di euro, questa importante riqualificazione mira a rendere l’edificio più sostenibile ed efficiente, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al risparmio energetico. Finanziata in gran parte dalla Regione Lombardia attraverso il bando Ecosap, l’intervento segna un passo decisivo verso un futuro più verde e responsabile per tutta la comunità.

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del condominio comunale di via Manara 33, a San Biagio. Si tratta di un significativo intervento da 2,75 milioni, che segna un passo importante verso la sostenibilità del patrimonio residenziale pubblico. L'opera, finanziata per 2,41 milioni dal bando Ecosap di Regione Lombardia, e per i restanti 368mila euro dal Comune, promette di trasformare l'edificio di sette piani, che ospita 57 appartamenti, in un modello di efficienza. Il progetto include la posa di un cappotto termico per migliorare l'isolamento, la sostituzione di tutti i serramenti, l'installazione di pannelli solari e un nuovo impianto termico centralizzato.

