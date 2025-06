scarpinata nel verde di figline foto e classifica della corsa

La 46ª Scarpinata nel Verde di Figline non è solo una corsa attraverso paesaggi incantati, ma un potente viaggio nel tempo e nella memoria. Arrivare sotto le travi che testimoniarono un atroce crimine durante la guerra ci ricorda l'importanza della pace e del rispetto. Correre in questo luogo simbolico significa onorare il passato e impegnarsi a costruire un futuro di speranza. Ecco la classifica e le foto di questa giornata indimenticabile.

Prato, 22 giugno 2025 – Un traguardo carico di significato quello della 46esima Scarpinata nel Verde di Figline: l’arrivo è posto proprio sotto le travi dove, durante l’ultima guerra, fu perpetrato uno dei crimini più atroci della nostra storia. Un luogo che, oggi più che mai, in un mondo assetato di pace, invita alla riflessione. Correre qui non è solo sport: è memoria, è monito, è impegno a fare in modo che simili tragedie non si ripetano mai più. E il traguardo della 46esima edizione testimonia l’importanza di questo appuntamento ormai tradizionale. Qui LA CLASSIFICA completa La manifestazione, organizzata dalla Asd 29 Martiri di Figline con il supporto della Uisp di Prato e il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato, ha proposto un percorso competitivo di 13 km e un tragitto ridotto di 7 km per camminatori e famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it