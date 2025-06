Scala di scena il premio Mormone | Ai giovani violinisti consiglio pazienza coraggio e tanto amore

Stasera alle 20, al Teatro alla Scala, si conclude la seconda edizione del Premio Internazionale Antonio Mormone, dedicato ai giovani violinisti. Un evento che unisce talento, passione e coraggio, in ricordo di un visionario mecenate che ha sempre creduto nel valore della musica classica e dei giovani artisti. Pazienza, coraggio e tanto amore sono gli ingredienti di questa grande sfida: le finaliste sono pronte a incantare il pubblico e a scrivere una nuova pagina di storia musicale.

Gran Finale oggi alle 20 al Teatro alla Scala per il Premio Internazionale Antonio Mormone, la II edizione è dedicata al violino. Il Premio Internazionale Antonio Mormone (PIAM) è nato per onorare la memoria e il progetto visionario di Mormone, imprenditore e mecenate che ha dedicato la vita alla promozione della classica e alla valorizzazione dei giovani talenti. Le finaliste sono: Elli ChoiUSA 2001); Hawijch Elder Paesi Bassi 1998; Anna Im (Corea1997). Presidente Onorario del PremioEvgeny Kissin; presidente della Giuria Edoardo Zosi, violinista Fondatore Quartetto Adorno, che racconta. Maestro, cosa significa oggi partecipare a un concorso? "Mettersi in gioco e confrontarsi con altri musicisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scala, di scena il premio Mormone: "Ai giovani violinisti consiglio pazienza, coraggio e tanto amore"

Ci siamo! Dopo un percorso lungo due anni, il Premio Internazionale Antonio Mormone, edizione dedicata al violino, arriva alla settima finale che culminerà con il nome della vincitrice. Possiamo parlare al femminile perché le tre finaliste sono tre incredibili

