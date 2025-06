Sbanda con la moto sotto il temporale finisce fuori strada e perde i sensi | 29enne salvato da un passante

Un'uscita di strada sotto un violento temporale mette a rischio la vita di un giovane motociclista di 29 anni. La sua determinazione e la prontezza di un passante sono state decisive per salvargli la vita, mentre si trova ora in gravi condizioni al Maggiore di Parma. È un drammatico promemoria dei pericoli della strada e dell'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

Grave incidente per un motociclista di 29 anni, adesso ricoverato in gravi condizioni al Maggiore di Parma dopo un incidente avvenuto ieri sera a Roccabianca. Il ragazzo stava percorrendo la strada provinciale Padana Inferiore da Roccabianca a Gramignazzo di Sissa quando, per cause in corso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sbanda con la moto sotto il temporale, finisce fuori strada e perde i sensi: 29enne salvato da un passante

In questa notizia si parla di: strada - sbanda - moto - sotto

Travolto da una moto mentre attraversa la strada: Amalfi sotto shock, muore 72enne di Scala - Un nuovo tragico episodio scuote la splendida Costiera Amalfitana, dove un uomo di 72 anni perde la vita in un incidente stradale.

"Buonasera Borrelli queste ragazze dopo aver ballato e bevuto scherzano in autostrada buttando bottiglie di vetro rischiando di provocare incidenti e si riprendono anche". Vai su Facebook

Sbanda con la moto sotto il temporale, finisce fuori strada e perde i sensi: 29enne salvato da un passante; Sbanda con la moto e finisce nel canale, muore a 21 anni; Sbanda e vola giù dal ponte: morto motociclista, il corpo recuperato nel torrente.

Moto sbanda e finisce fuori strada a Bannone: due feriti - All'incrocio tra la Pedemontana e via Vecchia di Sala, alle 16:48 il veicolo ha perso il controllo ed è sbandat ... gazzettadiparma.it scrive

Moto sbanda, finisce contro auto e poi fuori strada in un torrente: ferita la coppia in sella - Una moto con due passeggeri in sella, durante una manovra di sorpasso ha colpito un'auto che procedeva davanti a lei ed è sbanfdata finendo la corsa in un vicino torrente. Scrive ilgazzettino.it