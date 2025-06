Sbanda con la moto sotto il temporale finisce fuori strada e perde i sensi | 29enne salvato da un passante

Un tragico episodio si è verificato ieri sera a Roccabianca, quando un giovane motociclista di 29 anni, vittima di un incidente durante un temporale improvviso, è finito fuori strada e ha perso i sensi. Fortunatamente, un passante ha prontamente intervenuto, salvandogli la vita. Ora, il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni al Maggiore di Parma, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

