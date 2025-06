Savona Juve altra titolarità per il difensore | il numero 37 bianconero giocherà nei tre dietro | occuperà questo ruolo! La scelta ufficiale di Tudor

Savona Juve si prepara a una sfida cruciale con l’annuncio ufficiale della titolarità del giovane difensore numero 37. Tudor ha scelto di schierarlo nel trio difensivo, puntando sulla continuità dopo la vittoria convincente contro l’Al Ain. Con questa decisione, i bianconeri rivelano il loro assetto per affrontare con determinazione Wydad Casablanca e puntare al passaggio del turno nel Gruppo G. La partita promette emozioni e sfide avvincenti, lasciandoci aspettare con entusiasmo il calcio che verrà.

Savona Juve, il numero 37 bianconero verrà confermato dal 1?! Il giovane difensore occuperà questa posizione di campo: la scelta ufficiale. Finalmente siamo entrati nel clima partita di Juve Wydad Casablanca, seconda sfida del gruppo G del Mondiale per Club. Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Igor Tudor, il quale intende dare continuità alla roboante vittoria ottenuta contro l'Al Ain all'esordio. Tra i giocatori che hanno contribuito a quel successo c'è anche Nicolò Savona. Il numero 37 bianconero è stato confermato dal 1? nel terzetto arretrato voluto da Igor Tudor. Il croato ha deciso di dargli fiducia in una zona molto particolare di campo: il classe 2003 agirà come braccetto difensivo sul versante di centro sinistra.

Tah Juve, niente futuro in bianconero per lui: il difensore centrale è prossimo al trasferimento in quel club! L’accordo è vicinissimo a essere ufficializzato: i dettagli - Tah è vicino a lasciare la Juve, con un trasferimento imminente al Bayern Monaco quasi ufficializzato.

La #Juve segue Giovanni #Leoni, difensore classe 2006 del #Parma Il calciatore piace ai bianconeri che vorrebbero acquistare nuovi calcolatori italiani. A riportarlo è Gianluca Di Marzio Vi piacerebbe vederlo in bianconero? Tutti gli ultimi aggi Vai su Facebook

#Cabal-#Juventus, il difensore bianconero diventa papà ? In ospedale con il proiettore per #VeneziaJuve. La FOTO scatena i tifosi Vai su X

Gatti, l'unica certezza in un reparto che non ne ha mai avute: i numeri stagionali del difensore della Juventus; UFFICIALE | ALBERTO COSTA È BIANCONERO!; Numero maglia Renato Veiga Juve: la scelta del difensore.

Juventus: tutto su Aguerd, il possibile nuovo difensore bianconero - Contatti Juventus West Ham per Nayef Aguerd: situazione attuale, possibili contropartite tecniche e come si inserirebbe nella difesa. Secondo msn.com

Chi è Aguerd, l’ultimo nome per la difesa della Juve: dal trasferimento record al West Ham fino al prestito alla Real Sociedad. L’identikit - Chi è Aguerd, l’ultimo nome per la difesa della Juve: le caratteristiche del calciatore accostato ai bianconeri L’ultimo nome per la difesa della Juve è quello di Nayef Aguerd. Da informazione.it