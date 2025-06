Sassi e bottiglie contro la sede dell' associazione | distrutte le finestre

Un episodio di inaudita violenza scuote la comunità di Aversa: sassi e bottiglie hanno preso di mira la sede di un’associazione dedicata al benessere animale, distruggendo finestre e creando un clima di paura e sdegno. La responsabile, attraverso i social, denuncia un gesto vile e gratuito, che mette a rischio la sicurezza di uomini e animali. È ora di unirci per condannare fermamente questa barbarie e tutelare chi si dedica con passione alla causa degli anima...

Raid vandalico ai danni di un’associazione, che si occupa del benessere degli animali, con sede in alcuni locali dell’ex Maddalena ad Aversa. A denunciarlo attraverso i social network è la responsabile che parla del lancio di sassi da parte di balordi contro di lei ed i cani che custodisce. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sassi e bottiglie contro la sede dell'associazione: distrutte le finestre

