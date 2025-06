Sarto per signora al Teatro Tor Bella Monaca il 28 giugno

Preparati a ridere di gusto con il debutto assoluto di "Sarto per Signora" al Teatro Tor Bella Monaca il 28 giugno. Tra equivoci esilaranti, colpi di scena e situazioni rocambolesche, questa commedia francese del 1886 ti trasporterà in un vortice di divertimento senza eguali. Non perdere l’occasione di vivere una serata all’insegna del sorriso e dell’ironia: il teatro si trasforma in un palcoscenico di pura comicità !

Equivoci, colpi di scena, e situazioni rocambolesche sabato 28 giugno sul palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca, con il debutto assoluto della pièce Sarto per Signora (Tailleur pour dames) di Georges Feydeau. La commedia, scritta nel 1886, è una delle opere più esilaranti del celebre autore francese, conosciuto per il suo genio nel trattare le

