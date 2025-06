Sarno successo per la seconda edizione di Fitness in the Park

Un evento gratuito, patrocinato dal Comune di Sarno e dalla Regione Campania, che ha coinvolto appassionati di tutte le età in giornate all’insegna del benessere e della socialità. La seconda edizione di Fitness in the Park ha confermato il suo ruolo di appuntamento imperdibile per promuovere uno stile di vita attivo e sano, rafforzando il legame tra community e sport all’aperto.

Si è conclusa sabato 14 giugno, al Parco della Memoria di Episcopio, la seconda edizione di Fitness in the Park, la manifestazione sportiva promossa dall'ASD Fit & Sport Club in collaborazione con maestri e istruttori del territorio. Un evento gratuito, patrocinato dal Comune di Sarno e dalla.

