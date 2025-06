Sarno nuovo defibrillatore in Pediatria | continua il progetto Città Cardio Protetta

Nuovo passo avanti per la sicurezza dei più piccoli a Sarno: venerdì mattina è stato inaugurato un defibrillatore pediatrico, simbolo dell’impegno concreto della città nel garantire un ambiente più sicuro e protetto. Questa importante installazione rafforza il progetto “Sarno Città Cardio Protetta”, sostenuto con passione dal sindaco Squillante, che ha deciso di investire direttamente nel benessere della comunità. Un traguardo che apre nuove speranze e tutela la vita di ogni bambino.

Prosegue a Sarno il piano di installazione di defibrillatori nell’ambito del progetto “Sarno Città Cardio Protetta”, sostenuto direttamente dal sindaco Francesco Squillante, che ha scelto di rinunciare al 50% della sua indennità per finanziare l’iniziativa. Venerdì mattina è stato inaugurato un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sarno, nuovo defibrillatore in Pediatria: continua il progetto “Città Cardio Protetta”

In questa notizia si parla di: sarno - progetto - città - cardio

Il progetto del designer Aricò: "Sogno di lavorare dalla mia città per aziende italiane e internazionali" - Il designer Antonio Aricò condivide il suo sogno di lavorare dalla sua città natale per prestigiose aziende italiane e internazionali.

Il progetto “Cultura” continua: anche Gallipoli alla quarta edizione di Cantiere Città - Il progetto Cultura Continua arriva a Gallipoli per la quarta edizione di Cantiere Città. Nonostante la delusione per non essere stati scelti come Capitale della Cultura 2027, la città continua a promuovere pratiche virtuose e a investire nella crescita culturale e territoriale, alimentando un clima di speranza e innovazione.

In diretta dalla #EuropeExperience in occasione dell’evento #VivereProgettoSalute l’ultima puntata di #ProgettoSalute con Viviana Verbaro e Francesca Parisella in collaborazione con la #CroceRossa e tanti incredibili ospiti Vai su Facebook

Sarno, nuovo defibrillatore in Pediatria: continua il progetto “Città Cardio Protetta”; “Sarno Città Cardio Protetta”, grazie al sindaco Squillante; Prosegue il progetto Sarno Città cardio protetta.