Sardone non fa sconti all' Imam maranza | avanti con la lotta contro l' estremismo islamico

La lotta contro l’estremismo islamico si intensifica, con Silvia Sardone in prima linea. Dopo lo scoop di Il Tempo sulla nuova guida della moschea IQRAA di Bologna, la vice della Lega non fa sconti all’Imam Maranza, condannando fermamente gli esponenti radicali. La sua battaglia è chiara: difendere i valori di libertà e sicurezza, sfidando chi minaccia il dialogo civile. La questione si fa sempre più urgente, e Sardone ribadisce: «Non ci fermeremo davanti a queste provocazioni».

Dopo lo scoop de Il Tempo sulla nuova guida della moschea IQRAA di Bologna, arrivano parole di condanna da parte della vice della Lega, Silvia Sardone, da sempre in prima linea nel contrastare l'Islam radicale e nel denunciare la gravità del tema: «Questi predicatori che insultano e minacciano sono pericolosi. A loro crea fastidio che io, una donna libera, metta in discussione la loro visione della donna e del velo islamico che è uno strumento di oppressione. Non sopportano che una donna possa opporsi concretamente, con denunce quotidiane, all'islamizzazione crescente dell'Italia e dell'Europa». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sardone non fa sconti all'Imam “maranza”: avanti con la lotta contro l'estremismo islamico

Sentite le atroci considerazioni di questo imam sul ruolo della donna nell'Islam, sul velo islamico, sulla sharia, sulla poligamia e sulla sottomissione verso il marito. Agghiacciante.

