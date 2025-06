Sarah Michelle Gellar al Filming Italy Sardegna Festival intervista | Sto lavorando al reboot della serie ci saranno vecchi e nuovi personaggi Sono grata di essere diventata famosa prima dell’era social

Sarah Michelle Gellar, simbolo indimenticabile di Buffy l'Ammazzavampiri, ha fatto il suo ingresso trionfale al Filming Italy Sardegna Festival. La star, fresca di ritorno sul set per il reboot della serie, ha condiviso emozioni e progetti futuri, tra vecchi e nuovi personaggi. La sua gratitudine per aver raggiunto la fama prima dell'era social traspare in ogni parola, rendendo questa intervista un'occasione imperdibile per i fan. E ora, scopriamo cosa ha rivelato...

Sarah Michelle Gellar è sbarcata in Sardegna. L’attrice, diventata famosa per la serie “ Buffy- L’ammazzavampiri” è intervenuta al Filming Italy Sardegna Festival, l’evento ideato e diretto da Tiziana Rocca. Filming Italy Sardegna Festival, intervista a Sarah Michelle Gellar attrice di “Buffy – L’ammazzavampiri”. L’attrice ha parlato con i giornalisti presenti, tra cui noi di SuperGuida TV, del reboot della serie: “Per tanti anni ho detto di no. Non vedevo davvero un modo per tornare nel mondo di Buffy che avesse senso. Non volevo rifare la serie, nĂ© superare quello che avevamo giĂ fatto, ma aggiungere qualcosa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Sarah Michelle Gellar al Filming Italy Sardegna Festival, intervista: “Sto lavorando al reboot della serie, ci saranno vecchi e nuovi personaggi. Sono grata di essere diventata famosa prima dell’era social”

In questa notizia si parla di: sardegna - sarah - michelle - gellar

Buffy l’ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar nel sequel per Hulu con Chloe Zhao - Il mondo di Buffy l’ammazzavampiri sta per tornare grazie a un atteso sequel su Hulu, con l’iconica Sarah Michelle Gellar nel ruolo di cacciatrice.

Ma che vuoi dire Nico, Paolantoni, ASHLEY GREENEE SOPRATTUTTO SARAH MICHELLE GELLAR Vai su X

Buffy - L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar sul reboot: Buffy sarò io, torneranno anche i personaggi che sono morti; Sarah Michelle Gellar: “Torno a intepretare Buffy grazie a Chloé Zhao”; Filming Italy Sardegna Festival 2025, programma e ospiti.

Buffy - L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar sul reboot: "Buffy sarò io, torneranno anche i personaggi che sono morti" - Per la gioia dei fan di Buffy – L’ammazzavampiri è arrivata al Filming Italy Sardegna Festival Sarah Michelle Gellar, che ha parlato a lungo del reboot della serie, dei personaggi che torneranno, del ... msn.com scrive

Presentata oggi a l'Ottava edizione di Filming Sardegna - Presentata oggi in conferenza stampa a Cagliari l'8^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 19 al 22 giugno a Cagli ... Lo riporta msn.com