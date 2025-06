Sarabanda Celebrity le anticipazioni di domenica 22 giugno

Preparati a vivere una serata di musica, emozioni e divertimento con il ritorno di “Sarabanda Celebrity”! Domenica 22 giugno, su Italia 1, il leggendario game show condotto da Enrico Papi torna per sfidare otto celebrità in una gara all’ultimo ritmo. Tra hit indimenticabili e sorprese, questa edizione promette di coinvolgere e sorprendere tutti i fan. Non perdere l’appuntamento: il divertimento è garantito!

Torna, in prima serata su Italia 1 “Sarabanda Celebrity”, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Domenica 22 giugno, torna, in prima serata su Italia 1 “Sarabanda Celebrity”, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale – prodotto da Banijay Italia – che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo. Otto celebrità si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. Nel nuovo appuntamento il team femminile composto da Paola Iezzi, Nina Zilli, Asia Argento e Giusy Ferreri sfiderà in una gara avvincente ed emozionante quello maschile formato da Sal Da Vinci, Rosa Chemical, Filippo Bisciglia e Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sarabanda Celebrity, le anticipazioni di domenica 22 giugno

In questa notizia si parla di: sarabanda - celebrity - domenica - giugno

Ascolti tv: Makari, La notte nel cuore, Sarabanda Celebrity | Dati Auditel, domenica 1 giugno 2025 - Domenica 1 giugno 2025 è stata una serata di grandi sfide televisive! "Makari" ha affrontato "La notte nel cuore", con entrambi i programmi pronti a conquistare il pubblico.

Tv, 'Sarabanda Celebrity': nuovo appuntamento domenica 22 giugno in prima serata su Italia 1 Vai su X

Domenica 22 giugno, torna, in prima serata su Italia 1 “Sarabanda Celebrity” Vai su Facebook

Sarabanda Celebrity, gli ospiti di stasera (domenica 22 giugno): da Asia Argento a Filippo Bisciglia; Stasera in tv c’è ‘Sarabanda Celebrity’: concorrenti VIP e orari di oggi domenica 22 giugno; Sarabanda Celebrity, gli ospiti di stasera di Enrico Papi per la quarta puntata.

Sarabanda Celebrity, gli ospiti di stasera di Enrico Papi per la quarta puntata - Domenica 22 giugno 2025, torna in prima serata su Italia 1 Sarabanda Celebrity, il leggendario quiz musicale condotto da Enrico Papi. Lo riporta gazzetta.it

Sarabanda Celebrity, gli ospiti di stasera (domenica 22 giugno): da Asia Argento a Filippo Bisciglia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com