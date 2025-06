Sarà un incubo Meteo previsioni choc per la settimana | Giuliacci avverte gli italiani

L’estate 2025 si presenta come la più calda e imprevedibile degli ultimi anni, con un’ondata di calore anticipata che sta già mettendo a dura prova gli italiani. Secondo il colonnello Mario Giuliacci, le previsioni sono choc: un vero e proprio incubo meteo si abbatte sulla penisola. La domanda ora è: siamo pronti ad affrontare questa escalation di temperature? Continua a leggere per scoprire cosa ci riserva il futuro prossimo.

L'estate 2025 ha deciso di non aspettare. Già a giugno l'Italia è travolta da un'ondata di calore precoce e soffocante, che non accenna a fermarsi. Le prime avvisaglie si sono avute nei giorni scorsi, ma secondo le previsioni meteo, il peggio deve ancora arrivare. A lanciare l'allarme è il colonnello Mario Giuliacci, che descrive un quadro meteorologico tutt'altro che rassicurante: la Penisola è destinata a finire sotto scacco dell'Anticiclone Nord-Africano, pronto a imporre un caldo torrido su gran parte del Paese. La massa d'aria calda proveniente dal Sahara si sta già stabilizzando sull'Italia e nelle prossime ore eserciterà una pressione crescente, alimentando un'impennata termica che investirà in sequenza quasi tutte le regioni.

