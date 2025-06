Sara Naldi da Monghidoro all’oro mondiale di powerlifting

un nuovo record mondiale, dimostrando che con passione e determinazione i sogni si trasformano in realtà. La sua storia è un esempio di come, partendo dalle solide radici delle montagne bolognesi, si possa conquistare il palcoscenico globale. Sara Naldi ha scritto un capitolo straordinario di successo e ispirazione, ricordandoci che niente è impossibile per chi crede nel proprio talento.

Dalle montagne dell’Appennino bolognese al gradino più alto del podio mondiale. Sara Naldi, 27 anni, originaria di Monghidoro, ha conquistato l’oro ai Mondiali Open di Powerlifting 2025 a Chemnitz, in Germania, nella categoria -57 kg. Ma non si è limitata alla medaglia: Sara ha anche stabilito. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Sara Naldi, da Monghidoro all’oro mondiale di powerlifting

SARA NALDI è la nuova Campionessa del Mondo della sua categoria squat all’IPF Classic Open. A Sara le congratulazioni da parte del Sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi e dai colleghi dell’Ospedale Simiani di Loiano. Brava Sara!! (video SBD) https: Vai su Facebook

