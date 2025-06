Sara Funaro primo anno da sindaca Autobus tutta la notte e telecamere intelligenti La città sia dei giovani

Il primo anno da sindaca di Sara Funaro segna un nuovo inizio per Firenze: autobus attivi tutta la notte, telecamere intelligenti e un’attenzione speciale ai giovani. Con il supporto del centrosinistra e una vittoria netta, Funaro si impegna a trasformare la città in un luogo più smart e vivibile. La sfida? Far sì che Firenze risplenda come mai prima, puntando su innovazione e inclusione. E il miglior modo per scoprirlo è seguire il suo cammino.

Firenze, 22 giugno 2025 – Il 24 giugno 2024 Sara Funaro, 49 anni, psicologa, appoggiata dal centrosinistra (non proprio un campo largo perché Iv e Cinquestelle restano fuori) viene eletta sindaca di Firenze: la candidata ottiene il 60,56% dei voti al ballottaggio, superando lo sfidante del centrodestra Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, fermo al 39,44%. L’affluenza definitiva sarà del 47,98%: al primo turno aveva votato il 64,44% degli aventi diritto. Al primo turno Funaro aveva ottenuto il 43,17% dei voti, seguita da Schmidt del centrodestra con il 32,86%. Alle urne l’ha spuntata sugli altri 10 candidati con cui si era data battaglia per inaugurare l’era del dopo Nardella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sara Funaro, primo anno da sindaca. “Autobus tutta la notte e telecamere intelligenti. La città sia dei giovani”

