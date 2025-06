Sarà Fano-K Sport Montecchio la finale del ‘Bezziccheri’

L’attesa per la finale del Memorial Bezziccheri si fa sempre più intensa: domani sera alle 20,30 al campo di Muraglia, Fano e K Sport Montecchio si sfideranno per conquistare il prestigioso trofeo. La sfida promette emozioni forti, dopo che le due squadre si sono già affrontate nel girone eliminatorio con un combattuto 1-0 per i fanesi. Chi avrà la meglio? L’avventura è ormai alle sue battute decisive.

Fano o K Sport Montecchio? Il nome del vincitore del Memorial Bezziccheri uscirà dallo scontro tra i granata e la squadra di Vallefoglia (che si sono già affrontate nel girone eliminatorio con vittoria fanese per 1-0). L’appuntamento è domani alle 20,30 al campo sportivo di Muraglia, e sarà preceduto dalla finale di consolazione tra Vigor Senigallia e Muraglia con calcio d’inizio alle 18,30. A guadagnare per primo l’accesso alla finale è stato il Fano che ha sconfitto la Vigor Senigallia ai calci di rigore: granata sotto di due reti alla fine del primo tempo ma capaci di riacciuffare il 2-2 nella ripresa, dopo due tempi supplementari senza emozioni, la lotteria dei rigori premia i fanesi che fanno 5 su 5 mentre la Vigor sbaglia il quarto rigore e viene condannata alla finalina, nonostante un cammino quasi perfetto con 26 reti realizzate e nessuna sconfitta, al pari della squadra granata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sarà Fano-K Sport Montecchio la finale del ‘Bezziccheri’

In questa notizia si parla di: fano - finale - sarà - sport

Scudetto, Ze Maria: «Sarà un finale stupendo! Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine..» - Zé Maria, ex giocatore dell'Inter, ha condiviso le sue impressioni sul vibrante duello per lo scudetto tra Napoli e Inter.

Sinner soffre ma batte Paul. Sarà finale contro Alcaraz a Roma - Sinner soffre ma riesce a superare Paul, conquistando così la finale contro Alcaraz agli Internazionali di Roma.

Sarà Fano-K Sport Montecchio la finale del ‘Bezziccheri’; Finale Under 14 e Fano Twelve cup: il volley porta 1.200 presenze in città; Volley A2M. Cuneo avanti anche in Coppa: battuta Fano 3-1, semifinale contro Brescia.