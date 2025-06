Sanzioni economiche al Mondiale per club per ogni cartellino giallo | quanto deve sborsare già l’Inter

Sanzioni economiche al Mondiale per Club per ogni cartellino giallo: quanto deve sborsare l'Inter? Fino ad ora, solo sanzioni disciplinari, ma ora il torneo introduce una novità che potrebbe far discutere: chi riceve ammonizioni o espulsioni dovrà pagare anche una penale economica. Un provvedimento che rischia di pesare notevolmente sulle casse delle società, soprattutto se i calciatori si lasciano andare a comportamenti eccessivi in campo. Ma quanto costerà realmente ogni cartellino giallo?

Sinora la sanzione era solo disciplinare. Il Mondiale per Club, però, riguardo ai cartellini gialli ha introdotto una novità destinata a far discutere: le società con calciatori ammoniti o espulsi dovranno pagare anche una sanzione di tipo economico. Un provvedimento che rischia di costare non poco alle società i cui tesserati, in campo, ci vadano giù con il piede un po’ pesante o abbiano qualche scatto di nervi di troppo. Ogni cartellino giallo costerà alla società a cui il calciatore che lo ha preso appartiene dodicimila dollari, due gialli 15 mila e un rosso diretto 20 mila. “ Una sanzione, che serve a rientrare, seppur in minima parte, dagli investimenti fatti per l’organizzazione del Mondiale”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - ogni - cartellino

Tudor Juventus, l’annuncio di Comolli spazza via ogni dubbio sull’allenatore: «Rimarrà con noi anche dopo il Mondiale per Club» - Tudor Juventus, l’annuncio di Comolli chiarisce ogni incertezza: il tecnico rimarrà in carica anche dopo il Mondiale per Club.

Un cartellino giallo da oltre 10mila euro?Sì, e riguarda Lautaro Martinez, ma non solo…?La FIFA ha introdotto una novità molto costosa al Mondiale per Club e potrebbe cambiare il modo in cui le squadre affrontano le partite…L’analisi di @gianpaoloc Vai su Facebook

Regole Mondiale per Club 2025: il regolamento ufficiale e tutte le novità; I cartellini diventano un...giallo: multa per ogni sanzione ricevuta; Mondiale per Club, come le squadre stanno perdendo migliaia di dollari per i cartellini: sono tassati.

Al Mondiale per Club un cartellino costa: per Inter e Juve 36mila dollari da pagare alla FIFA - Per questo Mondiale per Club la FIFA ha introdotto una novità particolare relativa alle ammonizioni e alle espulsioni. informazione.it scrive

Mondiale per club, l’assurda tassa sui cartellini: quanto costano ammonizione ed espulsione - I club che partecipano al Mondiale sono costretti a sborsare diverse quantità di denaro in base alla singola ammonizione, doppio cartellino giallo o espulsione diretta dei propri calciatori: ecco le c ... Da msn.com