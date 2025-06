Santi Cazorla che impresa | segna a 40 anni e riporta il Real Oviedo in Liga dopo 24

Santi Cazorla, a 40 anni, ha scritto un'epica pagina di calcio segnando un gol decisivo che ha riportato il Real Oviedo in Liga dopo 24 anni. L'ultimo verdetto dei campionati 2024/25 premia le imprese di neopromosse come Levante, Elche e appunto il nostro team, che ora si prepara a vivere una stagione emozionante nella massima divisione spagnola, pronta a scrivere nuove storie di successo.

E` arrivato l`ultimo verdetto dei campionati 202425: il Real Oviedo raggiunge Levante ed Elche tra le neopromosse in Liga e giocherĂ nella prima. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: real - oviedo - liga - santi

L’obiettivo Yamal sublime aiuta la barca al titolo di LA Liga mentre il Real Madrid è deposto - Il giovane talento Lamine Yamal ha lasciato il segno con un'incredibile prestazione, contribuendo al trionfo del Barcellona nel campionato di La Liga, mentre il Real Madrid si ritrova in difficoltà .

Ha 40 anni ed è tornato, dopo aver giocato con Villarreal ed Arsenal, nel suo Real Oviedo. Ieri è stato fondamentale nella vittoria contro il Mirandes che ha riportato il club spagnolo in Liga dopo 24 anni. Semplicemente. Santi Cazorla. Vai su Facebook

Efsane Ispanyol Santi Cazorla, Real Oviedo ile La Liga’da. Vai su X

Che impresa per il 40enne Santi Cazorla! Oviedo di nuovo in Liga dopo 24 anni; “Qui giocherei anche gratis”: Santi Cazorla, l’eroe di Oviedo senza età ; Santi Cazorla, che impresa: segna a 40 anni e riporta il Real Oviedo in Liga dopo 24.

Santi Cazorla, che impresa: segna a 40 anni e riporta il Real Oviedo in Liga dopo 24 - E` arrivato l`ultimo verdetto dei campionati 2024/25: il Real Oviedo raggiunge Levante ed Elche tra le neopromosse in Liga e giocherà nella prima divisione spagnola. Riporta calciomercato.com

“Qui giocherei anche gratis”: Santi Cazorla, l’eroe di Oviedo senza età - Un eroe senza età e il sogno raggiunto de LaLiga: Santi Cazorla, l'attaccante che ha fatto tornare in alto il Real Oviedo ... Secondo gianlucadimarzio.com