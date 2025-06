Sant’Elia Fiumerapido beccato con in auto uno sfollagente | denunciato

Durante un recente servizio di controllo, i Carabinieri di Sant’Elia Fiumerapido hanno fermato un 41enne di Cassino, trovandolo in possesso di uno sfollagente. L’episodio mette in luce l’importanza della sicurezza e della prevenzione sul territorio. La vicenda sottolinea come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel garantire la tranquillità dei cittadini e nel contrastare comportamenti rischiosi.

Nei giorni scorsi, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari della Stazione Carabinieri di Sant'Elia Fiumerapido hanno deferito in stato di libertà un 41enne di Cassino per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'uomo, sottoposto a.

