Sansepolcro Giani inaugura il secondo ponte sul Tevere e la nuova viabilità

ARezzo, 22 giugno 2025 – Frutto di un progetto virtuoso di ingegneria e sostenibilità ambientale, per il territorio è uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti degli ultimi anni, La Regione ha confinanziato con oltre 3 milioni di euro È stato inaugurato il secondo ponte sul fiume Tevere, insieme alla nuova viabilità di collegamento a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Un'infrastruttura attesa da tempo e strategica per l'intero territorio, concepita per migliorare in modo significativo la mobilità tra le diverse aree della vallata, dal centro storico della città fino al cuore della zona industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it