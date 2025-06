Sanità spiragli di luce tra le ombre Le liste d’attesa sono più lunghe In 87mila sperano in una risposta

In un contesto di crescente domanda e risorse incerte, le liste d’attesa per le prestazioni sanitarie si fanno sempre più lunghe: ben 87.000 persone sperano in una risposta tempestiva. La mancanza di finanziamenti adeguati, con 7 milioni mancanti alla Regione rispetto all’anno scorso, complica ulteriormente la situazione, lasciando emergere speranze e sfide. È tempo di trovare soluzioni concrete per ridare speranza a chi aspetta.

Le richieste per prestazioni sanitarie sono in crescita rispetto allo stesso anno e le liste di attesa si sono allungate. Alla Regione mancano i 7 milioni che l'anno scorso stanziò il Governo e questo sta iniziando a pesare sullo smaltimento delle liste stesse e allunga l'elenco di chi è inserito nel cosiddetto Percorso di tutela (ben 87mila persone), la pre-lista in cui si viene inseriti nel momento in cui si chiede una prestazione sanitaria al pubblico, senza che venga fissata una data. Di sicuro nei primi mesi di questo 2025 però, la 'produttività' della sanità migliorata, riuscendo a rispondere a 26mila prestazioni in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

