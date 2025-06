Sangue botte morti e bombe in città | Non giriamoci dall' altra parte la sicurezza è un nostro diritto

In un'epoca in cui sangue, violenza e bombe sembrano segnare il nostro quotidiano, non possiamo chiudere gli occhi: la sicurezza è un nostro diritto fondamentale. Il 24 giugno, alle 18.30, il movimento 'Cambia' e il consigliere Nunzio guidano una manifestazione per ribadire l'importanza di proteggere la nostra comunità. Un gesto che vuole rinnovare l'impegno collettivo contro l'insicurezza e difendere i valori di pace e giustizia.

Il 24 giugno, a partire dalle 18.30, dalla sede del negozio 'Il paradiso selvaggio' di via Ciampitti - danneggiato di recente dall'esplosione di una bomba - partirà la manifestazione organizzata dal movimento 'Cambia', con la quale il consigliere comunale ed ex deputato della Repubblica, Nunzio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Sangue, botte, morti e bombe in città: "Non giriamoci dall'altra parte, la sicurezza è un nostro diritto"

Gaza, pioggia di bombe sulla Striscia: morti 22 bambini - La Striscia di Gaza è investita da un'intensa violenza, con una pioggia di bombe che ha portato alla tragica morte di 22 bambini.

Sale ad almeno otto morti il bilancio delle vittime in Israele nel mirino di attacchi missilistici iraniani. Lo riferisce il giornale israeliano Haaretz, precisando che a Haifa i soccorritori hanno recuperato i corpi di tre persone che risultavano disperse. Le vittime, si le Vai su Facebook

Capodanno Napoli 2025, Enpa: «Botti pericolosi per animali e ambiente»; Gioacchino ucciso a calci e pugni in strada: voleva salvare il figlio da un pestaggio; Un monumento ai 5 bambini di Callami: «Uccisi da uno scoppio a Ceccano».

Bombe, sangue e buio pesto. In Ucraina Natale sottoterra - Kherson si è svegliata di nuovo sotto le bombe e a metà mattinata il bilancio era già di 16 morti e più di 70 feriti, la maggior parte dei quali erano civili di fronte al supermercato, a pochi metri ... Riporta ilmanifesto.it

Capodanno di sangue a New Orleans: 15 morti. Il pick-up sulla folla con bandiera Isis guidato da un ex soldato - stati recuperati due ordigni, entrambi bombe artigianali riempite di chiodi e riposte ... Come scrive blitzquotidiano.it