Sancho Juve si scalda | nuovi contatti per l’inglese quel bianconero verso la cessione per liberargli il posto! La strategia incrociata

Sancho alla Juventus si avvicina sempre più: nuovi contatti e strategie incrociate per il futuro dell’attacco bianconero. La Vecchia Signora, desiderosa di rinforzare l’area offensiva, valuta la cessione di un altro giocatore per fare spazio all’inglese, ancora nel mirino dopo il suo ritorno di interesse. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il mercato juventino e aprire le porte a una nuova era. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo?

sul mercato. Il Corriere dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare del calciomercato Juve, in particolare per quello che potrebbe succedere in attacco. I bianconeri sono tornati alla carica per Jadon Sancho, già cercato un anno fa. I bianconeri sono pronti a fare sul serio per il giocatore di proprietà del Manchester United, tanto da pensare già a come fargli spazio. L’idea dei bianconeri è quella di continuare con Conceicao, pertanto l’indiziato principale a liberare il posto per l’arrivo di Sancho potrebbe essere Nico Gonzalez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com